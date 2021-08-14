"Абсолютная выдумка". Режиссер концерта ко Дню Независимости отреагировала на обвинения Бужинской

Царик: Слова о том, что я просила не морочить голову и все решено, – абсолютная выдумка Фото предоставлено Катей Царик

"Когда мы работали над концепцией концерта и родился слоган "Независимость в нашей ДНК", мы изучили огромный пласт песен за всю историю Украины, песен, которые звучали и прославляли нашу страну до независимости и после. Но со временем пришлось выбирать самые яркие и самые важные. Это было достаточно сложно. Но мы попробовали собрать тот спектр музыки, который будет понятен каждому украинцу", – подчеркнула она.

По словам Царик, каждый украинский артист считает, что именно его песня достойна звучать на концерте в честь празднования 30-летия независимости Украины.

"Но 24 августа прозвучат песни, которые творили историю нашей страны, которые можно назвать знаковыми и, не побоюсь этого слова, действительно легендарными. Что касается Екатерины Бужинской, то ее слова о нашей переписке звучат не совсем верно. 28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила никакого ответа. Поэтому ее слова о том, что я просила не морочить голову и все решено, – абсолютная выдумка", – заявила режиссер.