"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве

По словам Вусыка, солидарность с группой Green Grey, которая раньше должна была участвовать в торжествах, но после ее выступление отменили, ни при чем.

"Действительно, нас приглашали, и мы были бы рады участвовать в концерте ко Дню Независимости в Киеве, но еще год назад согласовали свое участие на эту дату в Черновцах. Мы пытались найти способ, как совместить два концерта в один день, даже искали способ передвижения на вертолете, но, к сожалению, по времени это просто невозможно. Поэтому в Киеве на День Независимости нас не будет", – объяснил директор группы.

На вопрос ведущей Елены Халиловой, поменяли бы "Антитiла" свои планы, если бы им предложили достаточное вознаграждение за участие в концерте в Киеве, Вусык ответил отрицательно: "Нет. Мы об этом не говорили, до этого речь не дошла. У нас есть первая договоренность, которой мы придерживаемся, у нас занята дата".

Что касается ситуации вокруг группы Green Grey, директор коллектива отметил, что они дружат и он "не хотел бы комментировать ситуацию вокруг друзей".