Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
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"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве

Группа "Антитіла" выступит на Дне Независимости Украины, но не в Киеве
Группа "Антитіла" выступит на Дне Независимости Украины, но не в Киеве
Фото: antytila_official / Instagram

В эфире программы "День.LIVE" на телеканале LIVE 12 августа директор украинской группы "Антитiла" Сергей Вусык объяснил, почему коллектив не выступит на концерте, посвященном Дню Независимости, который пройдет 24 августа в Киеве.

По словам Вусыка, солидарность с группой Green Grey, которая раньше должна была участвовать в торжествах, но после ее выступление отменили, ни при чем.

"Действительно, нас приглашали, и мы были бы рады участвовать в концерте ко Дню Независимости в Киеве, но еще год назад согласовали свое участие на эту дату в Черновцах. Мы пытались найти способ, как совместить два концерта в один день, даже искали способ передвижения на вертолете, но, к сожалению, по времени это просто невозможно. Поэтому в Киеве на День Независимости нас не будет", – объяснил директор группы.

На вопрос ведущей Елены Халиловой, поменяли бы "Антитiла" свои планы, если бы им предложили достаточное вознаграждение за участие в концерте в Киеве, Вусык ответил отрицательно: "Нет. Мы об этом не говорили, до этого речь не дошла. У нас есть первая договоренность, которой мы придерживаемся, у нас занята дата".

Что касается ситуации вокруг группы Green Grey, директор коллектива отметил, что они дружат и он "не хотел бы комментировать ситуацию вокруг друзей".

Контекст:

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30-летие независимости. В праздничном концерте, который состоится в столичном спорткомплексе "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней "Под дождем". В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону. 19 июля музыкант выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.

4 августа режиссер-постановщик Катя Царик в интервью порталу vesti.ua заявила, что приглашение выступить на концерте ко Дню Независимости получили еще несколько украинских групп, но они в итоге отказались. По словам режиссера, речь идет прежде всего о коллективах "Бумбокс", The Hardkiss и "Друга ріка".

Концерт на НСК "Олимпийский" – не единственное мероприятие, которое пройдет в Киеве ко Дню Независимости. 22 августа на Михайловской площади состоится концерт "Ковчег" Украина": 10 веков украинской музыки", в котором примут участие Джамала, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, группа "ДахаБраха", фронтмен группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Алина Паш, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Теги: концерт, День Независимости, Тарас Тополя, Green Grey, Антитіла
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