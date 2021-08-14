"Больно и обидно". Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости

"Я писала режиссеру концерта еще три месяца назад. Говорю: "Может, взяли бы песню "Україна – це ми", она же потрясающая". И получила ответ: "Катя, не трать энергию, уже все давно сверстано". Пишу: "Хорошо, ладно я, а как же другие артисты?!" На что мне снова: "Не морочь нам голову. Все уже решено", – рассказала она.

Бужинская считает, что можно было бы организовать еще один концерт, на котором бы выступили те артисты, которые не попали в программу основного концерта.

"Я не за себя даже говорю. Я говорю о [Василии] Зинкевиче, [Иво] Бобуле, [Виталии и Светлане] Билоножко, [Алле] Кудлай… Почему этот пласт артистов просто взяли и вычеркнули?! Эти люди трудились на благо Украины больше 30 лет! Некрасиво поступили!" – уверена артистка.

Певица считает неправильным включать в программу концерта только молодых артистов и забывать о тех, кто выступает с 90-х годов и ранее.

"Извините, но это крик души. Когда закрываю свои концерты песней "Україна – це ми!", зал всегда стоя поет эту песню... Больно и обидно, что меня просто вычеркнули. А песни "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" – их же поют на протяжении 10–15–20 лет", – пожаловалась она.