Onuka: Школа была самым страшным этапом моей жизни

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко заявила, что в кошмарных снах ей снится школа.

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко рассказала в Instagram, что к 11-му классу школы выдохлась от чрезмерных нагрузок.

"1 сентября. Начало учебного года. Радостные дети спешат к одноклассникам, а я, глядя на них, вспоминаю, как альма-матер превратилась для меня в ад Данте. Школа была самым страшным этапом моей жизни. Мне до сих пор снится, что я сижу за первой партой и меня должны вызвать к доске. Просыпаюсь в холодном поту. И это все после того, как мы собирали огромные концертные залы, выступали перед многотысячной аудиторией на фестивалях или перед миллионами в прямом эфире "Евровидения". Но момент, когда тебя вызывают к доске на геометрии, несравненно страшен", – написала она.

По словам Жижченко, она училась в школе, в которой проводили по 7–8 уроков шесть дней в неделю. После занятий она шла домой и делала задания чуть ли не до полуночи.

"Я была очень добросовестной, боялась вдруг чего-то не знать. Ни разу не было такого, чтобы я не выполнила домашнее задание, ни одного! Мне уже и сами родители говорили, что достаточно учиться, выгоняли погулять, а я сидела и говорила, что еще не все сделала. Сказать, что до 11-го класса я очень выдохлась, – это преуменьшение", – призналась она.

Певица отметила, что, с другой стороны, в школе она получила хорошие знания.

"Я прекрасно знаю украинский, за что благодарна своей учительнице украинского языка и литературы, которую я очень любила. Я круто выучила английский и уже в 15 лет могла с легкостью синхронно переводить. Собственно, большинство моих знаний и навыков – из школы. Но в то же время я бы никогда не хотела, чтобы мой ребенок пережил подобный стресс. Не хочу, чтобы каждый преподаватель стал своего рода диктатором, который требовал бы совершенные знания предмета, или чтобы учебное заведение заставляло ходить в школу в форме", – подчеркнула она.

Жижченко добавила, что ее муж – лидер группы The Maneken Евгений Филатов делился противоположными воспоминаниями.

"Его школьная жизнь прошло абсолютно беззаботно, он кайфовал", – написала певица.

Ната Жижченко родилась 22 марта 1985 года в Киеве.

Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.