Onuka: Школа была самым страшным этапом моей жизни

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко рассказала в Instagram, что к 11-му классу школы выдохлась от чрезмерных нагрузок.
"1 сентября. Начало учебного года. Радостные дети спешат к одноклассникам, а я, глядя на них, вспоминаю, как альма-матер превратилась для меня в ад Данте. Школа была самым страшным этапом моей жизни. Мне до сих пор снится, что я сижу за первой партой и меня должны вызвать к доске. Просыпаюсь в холодном поту. И это все после того, как мы собирали огромные концертные залы, выступали перед многотысячной аудиторией на фестивалях или перед миллионами в прямом эфире "Евровидения". Но момент, когда тебя вызывают к доске на геометрии, несравненно страшен", – написала она.
По словам Жижченко, она училась в школе, в которой проводили по 7–8 уроков шесть дней в неделю. После занятий она шла домой и делала задания чуть ли не до полуночи.
"Я была очень добросовестной, боялась вдруг чего-то не знать. Ни разу не было такого, чтобы я не выполнила домашнее задание, ни одного! Мне уже и сами родители говорили, что достаточно учиться, выгоняли погулять, а я сидела и говорила, что еще не все сделала. Сказать, что до 11-го класса я очень выдохлась, – это преуменьшение", – призналась она.
Певица отметила, что, с другой стороны, в школе она получила хорошие знания.
"Я прекрасно знаю украинский, за что благодарна своей учительнице украинского языка и литературы, которую я очень любила. Я круто выучила английский и уже в 15 лет могла с легкостью синхронно переводить. Собственно, большинство моих знаний и навыков – из школы. Но в то же время я бы никогда не хотела, чтобы мой ребенок пережил подобный стресс. Не хочу, чтобы каждый преподаватель стал своего рода диктатором, который требовал бы совершенные знания предмета, или чтобы учебное заведение заставляло ходить в школу в форме", – подчеркнула она.
Жижченко добавила, что ее муж – лидер группы The Maneken Евгений Филатов делился противоположными воспоминаниями.
"Его школьная жизнь прошло абсолютно беззаботно, он кайфовал", – написала певица.
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1 вересня. Початок навчального року. Радісні дітлахи поспішають до однокласників, а я, дивлячись на них, згадую, як альма-матер перетворилась для мене в пекло Данте. Школа була наи * страшнішим етапом мого життя. Мені досі сниться, що я сиджу за першою партою і мене мають викликати до дошки. Прокидаюсь в холодному поту. І це все після того, як ми збирали величезні концертні зали, виступали перед багатотисячною аудиторією на фестивалях, чи перед мільи * онами в прямому ефірі Євробачення. Але момент, коли тебе викликають до дошки на геометріі * — незрівнянно страшнии * . Я навчалась у школі, в якіи * проводили по 7-8 уроків шість днів на тиждень. Після занять я и * шла додому і робила завдання ледь не до півночі. Я була дуже сумлінною, боялася раптом чогось не знати. Жодного разу не було такого, щоб я не виконала домашнє завдання, жодного! Мені вже и * самі батьки говорили, що досить вчитись, виганяли погуляти, а я сиділа і говорила, що ще не все зробила. Сказати, що до 11-го класу я дуже видихлась, — це применшення. З іншого боку, в школі я отримала наи * мовірну кількість знань. До прикладу, я чудово знаю украі * нську, за що вдячна своі * и * вчительці укр. мови та літератури, яку я дуже любила. Я круто вивчила англіи * ську і вже в 15 років могла з легкістю синхронно перекладати. Власне, більшість моі * х знань та навичок — зі школи. Але в тои * же час, я б ніколи не хотіла, щоб моя дитина пережила подібнии * стрес. Не хочу, щоб кожнии * виклдач став свого роду диктатором, якии * вимагав би досконалі знання предмету, чи щоб навчальнии * заклад примушував ходити до школи у формі, а не приведи Господь прии * деш без неі * , то не встигнеш прии * ти до тями, як будеш на півшляху додому, щоб перевдягнутись. Але Женя, наприклад, ділився зовсім протилежними спогадами: крутими, легкими, веселими моментами та історіями. И * ого шкільне життя прои * шло абсолютно безтурботно, він каи * фував. Яка ваша думка про про сучасну украі * нську школу та систему освіти? Що думаєте про домашнє навчання? Як ви запам’ятали роки за партою?
Ната Жижченко родилась 22 марта 1985 года в Киеве.
Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.