Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2020
 
Новости

Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко поделилась своими впечатлениями от пребывания в Беларуси.

Onuka: Таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала
Onuka: Таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram пост в поддержку белорусской оппозиции и рассказала, за что любит Беларусь

Первым пунктом в ее списке стал белорусский язык.

"Для меня она звучит по-домашнему и очень уютно. Слушаю и умиляюсь", – призналась Жижченко.

Она отметила, что в Беларуси красивые люди.

"Сколько бы у нас ни было концертов, в какой точке мира мы бы их ни проводили, но таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала", – заявила певица.

Природу Беларуси она назвала красивой и едва ли не безупречно чистой – благодаря тому, что люди там не сорят. Концерты в Беларуси Жижченко оценила как "крутые".

"Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно, потому что такие крутые люди и такое крутое, уникальное государство заслуживают будущего. Сил вам, мы с вами", – завершила она пост и сопроводила его хештегом "жыве Беларусь".

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси 9 августа начались протесты, самые массовые – в Минске, 10-го и 11 августа акции продолжились. Жители Беларуси выходят на митинги каждый вечер. Демонстрации заканчиваются поздно ночью, сопровождаясь столкновениями между протестующими и правоохранителями; для подавления акций используют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы.

По данным Минздрава страны, на 11 августа в больницах находились не менее 200 пострадавших. Один человек погиб

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. МВД страны сообщало, что 9 августа были задержаны около 3 тыс. протестующих, 10 – еще 2 тыс.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, Onuka
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
Алеся БАЦМАН
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!
alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS