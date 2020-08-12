Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко поделилась своими впечатлениями от пребывания в Беларуси.

Onuka: Таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram пост в поддержку белорусской оппозиции и рассказала, за что любит Беларусь.

Первым пунктом в ее списке стал белорусский язык.

"Для меня она звучит по-домашнему и очень уютно. Слушаю и умиляюсь", – призналась Жижченко.

Она отметила, что в Беларуси красивые люди.

"Сколько бы у нас ни было концертов, в какой точке мира мы бы их ни проводили, но таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала", – заявила певица.

Природу Беларуси она назвала красивой и едва ли не безупречно чистой – благодаря тому, что люди там не сорят. Концерты в Беларуси Жижченко оценила как "крутые".

"Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно, потому что такие крутые люди и такое крутое, уникальное государство заслуживают будущего. Сил вам, мы с вами", – завершила она пост и сопроводила его хештегом "жыве Беларусь".

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси 9 августа начались протесты, самые массовые – в Минске, 10-го и 11 августа акции продолжились. Жители Беларуси выходят на митинги каждый вечер. Демонстрации заканчиваются поздно ночью, сопровождаясь столкновениями между протестующими и правоохранителями; для подавления акций используют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы.

По данным Минздрава страны, на 11 августа в больницах находились не менее 200 пострадавших. Один человек погиб.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. МВД страны сообщало, что 9 августа были задержаны около 3 тыс. протестующих, 10 – еще 2 тыс.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.