Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram пост в поддержку белорусской оппозиции и рассказала, за что любит Беларусь.
Первым пунктом в ее списке стал белорусский язык.
"Для меня она звучит по-домашнему и очень уютно. Слушаю и умиляюсь", – призналась Жижченко.
Она отметила, что в Беларуси красивые люди.
"Сколько бы у нас ни было концертов, в какой точке мира мы бы их ни проводили, но таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала", – заявила певица.
Природу Беларуси она назвала красивой и едва ли не безупречно чистой – благодаря тому, что люди там не сорят. Концерты в Беларуси Жижченко оценила как "крутые".
"Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно, потому что такие крутые люди и такое крутое, уникальное государство заслуживают будущего. Сил вам, мы с вами", – завершила она пост и сопроводила его хештегом "жыве Беларусь".
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Я люблю Білорусь: • за мову: для мене вона звучить по-домашньому і надзвичаи * но затишно. Слухаю та розчулююся. • за наи * красивіших людеи * : скільки б у нас не було концертів, в якому куточку світу ми б і * х не проводили, але таких палаючих очеи * , як у білорусів, я ніде ніколи не зустрічала. • за неи * мовірну природу: яка ж вона красива, ледь не бездоганно чиста — цьому можна лише позаздрити. І знову, все це завдяки людям, які НЕ смітять. • за дуже круті концерти: починаючи з давніх мінських виступів у складі Tomato jaws і закінчуючи фестами просто неба вже у якості ONUKA. • за власні ритуали: коли я приі * жджаю до Мінська, я завжди и * ду в універмаг і купую собі годинник Електроніка. У мене і * х вже ціла купа. • за унікальні спогади. Наприклад, тур Vidlik ми почали з Мінська. И * однои * меннии * трек вперше зіграли наживо саме там. І саме там ми побачили, що цеи * трек робить з людьми. Тому, частково успіх Vidlik, я розділяю з Білоруссю. * І коли я спостерігаю за тим, що зараз відбувається в ціи * чудесніи * краі * ні, мені стає дуже боляче, тому що такі круті люди та така крута, унікальна держава заслуговують на маи * бутнє. * Сил вам, ми з вами, #жывебеларусь
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси 9 августа начались протесты, самые массовые – в Минске, 10-го и 11 августа акции продолжились. Жители Беларуси выходят на митинги каждый вечер. Демонстрации заканчиваются поздно ночью, сопровождаясь столкновениями между протестующими и правоохранителями; для подавления акций используют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы.
По данным Минздрава страны, на 11 августа в больницах находились не менее 200 пострадавших. Один человек погиб.
Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. МВД страны сообщало, что 9 августа были задержаны около 3 тыс. протестующих, 10 – еще 2 тыс.
11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.