Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет

Российская певица и бывшая участница группы "Браво" Жанна Агузарова презентовала альбом из 12 треков.

Российская певица и бывшая участница группы "Браво" Жанна Агузарова презентовала альбом "Королева Сансета". Его опубликовали на странице исполнительницы на стриминговом музыкальном сервисе Apple Music.

Трек-лист состоит из 12 композиций.

"Привет, друзья, хорошие новости. Мой новый релиз музыки на iTunes. Фанаты, радио, ТВ могут приобрести сейчас. Мне очень понравилось. Спасибо. Пожалуйста, ваши наушники!" – написала 4 сентября певица в Facebook.

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года. Карьеру она начала в 1983 году как вокалистка группы "Браво". В дискографии Агузаровой семь альбомов, записанных с "Браво", и пять сольных.

Предыдущий альбом – Back2Future – она выпустила в 2003 году.