"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини

Саливанчук находится на отдыхе в одном из отелей Египта Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Конечно, сложно на море с детьми, обязательно кто-то заболеет, но у нас же есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк. Пытаемся, несмотря ни на что, кайфовать", – подписала она публикацию.

"Ах какая женщина, какая женщина. Мне б такую!" – написал под постом 36-летней актрисы agazade_azer.

"Богиня! Сногсшибательна", – прокомментировал фото denis1983don.

"Секси, огонь", – оставил свой коммент hrestukvanya.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)