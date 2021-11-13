Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини

Саливанчук находится на отдыхе в одном из отелей Египта
Саливанчук находится на отдыхе в одном из отелей Египта
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 13 ноября разместила в Instagram серию фото со своего отдыха в Египте, на которых она запечатлена в черном бикини. Низ купальника на бедре декорирован золотой цепью.

"Конечно, сложно на море с детьми, обязательно кто-то заболеет, но у нас же есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк. Пытаемся, несмотря ни на что, кайфовать", – подписала она публикацию.

"Ах какая женщина, какая женщина. Мне б такую!" – написал под постом 36-летней актрисы agazade_azer.

"Богиня! Сногсшибательна", – прокомментировал фото denis1983don.

"Секси, огонь", – оставил свой коммент hrestukvanya.

Контекст:

Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Теги: Египет, фигура, купальник, бикини, Анна Саливанчук
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