Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры

По словам Ширвиндта, он уходит из театра в связи с окончанием срока договора о его пребывании на этой должности. Артист уточнил, что был худруком театра в течение 20 лет.

Ширвиндт подчеркнул. что отправил соответствующее заявление об увольнении в московский департамент культуры.

Артист заявил, что хотел бы еще появиться на сцене театра в "вертикальном положении", уточнив при этом, что руководство департамента ищет варианты дальнейшего сотрудничества с ним.

Кто займет должность худрука театра после ухода Ширвиндта, пока неизвестно.