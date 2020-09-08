All I Have To Give. Группа Hurts сняла клип в грязном общественном туалете. Видео
Британская группа Hurts на своем YouTube-канале презентовала клип на трек All I Have To Give. Ролик сняли в грязном общественном туалете, в котором разместили горящие свечи. В кадре появляется вокалист Тео Хатчкрафт, исполняющий песню. В финале ролика оказывается, что туалет является стилизированно оформленной частью фотостудии. Хатчкрафт раздевается, демонстрируя рану и надпись "Счастье" на груди. Композиция All I Have To Give вошла в альбом Faith, релиз которого состоялся 4 сентября.
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