alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото

Артистка также разместила для сравнения один из своих новых снимков.
"Какая Алена вам больше нравится? Раньше или сейчас?" – обратилась к подписчикам артистка.
До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
После начала российско-украинской войны, в феврале 2022 года, alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. В апреле исполнительница заявила, что уезжает в Европу.