alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото

alyona alyona до начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду Фото: alyona alyona / Facebook

Артистка также разместила для сравнения один из своих новых снимков.

"Какая Алена вам больше нравится? Раньше или сейчас?" – обратилась к подписчикам артистка.