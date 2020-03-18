alyona alyona снялась в маске из капусты

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram разместила фото в маске из листьев капусты.
"SPA-процедуры по-барышевски", – написала она.
Певица для снимков позировала перед зеркалом, завернутая в полотенце.
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alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.