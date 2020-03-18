alyona alyona снялась в маске из капусты

Украинская рэп-певица alyona alyona позировала в полотенце.

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram разместила фото в маске из листьев капусты.

"SPA-процедуры по-барышевски", – написала она.

Певица для снимков позировала перед зеркалом, завернутая в полотенце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram SPA процедури по-баришівськи * Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 16 Мар 2020 в 11:18 PDT

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.