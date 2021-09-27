Американская кинокомпания анонсировала съемки фильма, главные роли в котором сыграют ЛГБТ-актеры

В публикации отмечается, что картина станет первой экранизацией истории любви двух геев. Главную роль в проекте исполнит американский комик, актер и сценарист Билли Айкнер. Его партнером по съемочной площадке стал канадский актер Люк Макфарлейн.

По сюжету между их героями возникают романтические чувства, но они слишком заняты, чтобы уделять этому время. Автором сценария стал Айкнер, а соавтором является его британско-американский коллега Николас Столлер.

Премьера романтической комедии состоится 12 августа 2022 года, отмечается на сайте кинокомпании.