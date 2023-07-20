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20 июля, 2023
 
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Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"

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Анатолий Анатолич вместе с женой воспитывает троих детей
Анатолий Анатолич вместе с женой воспитывает троих детей
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Антолич 20 июля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен со своим сыном Нилом. Он посвятил публикацию дню рождения ребенка – в этот день Нилу исполнилось два года.

"Моему лучшему воплощению в жизни сегодня два года. Я даже не представлял, что ты такой у меня будешь. Беги вперед, а я за тобой", – написал ведущий.

Он также обратился к своей жене, украинской пиарщице Юлии Бойко. 

"Как круто наши гены общаются между собой. Какой хороший результат", – отметил Анатолий Анатолич.

Контекст:

Кроме двухлетнего Нила, Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

Супруга телеведущего возглавляет пиар-агентство Yula.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, семья, телеведущий, Анатолий Анатолич
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