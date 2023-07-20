Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"

"Моему лучшему воплощению в жизни сегодня два года. Я даже не представлял, что ты такой у меня будешь. Беги вперед, а я за тобой", – написал ведущий.

Он также обратился к своей жене, украинской пиарщице Юлии Бойко.

"Как круто наши гены общаются между собой. Какой хороший результат", – отметил Анатолий Анатолич.

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