"Мы были молодыми, у нас была страсть". Андреев из "Иванушки International" рассказал о романе с Фриске

Участник российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев на записи программы "Секрет на миллион" признался, что у него был роман с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Андреев: Очень мало случаев, когда муж – певец, а жена – актриса или певица Фото: kirillandreev71 / Instagram

Участник российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев признался, что у него были романтические отношения с певицей Жанной Фриске. Об этом говорится в анонсе программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.

"Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: "Кирилл, так хочу семью", – сказал певец.

Он отметил, что трудно жить с человеком, который, как и он, принадлежит не себе, а сцене.

"Очень мало случаев, когда муж – певец, а жена – актриса или певица», – заявил Андреев.

Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Она жила в фактическом браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым. 7 апреля 2013 года родила сына Платона.