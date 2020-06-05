Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 июня, 2020
 
Новости

"Мы были молодыми, у нас была страсть". Андреев из "Иванушки International" рассказал о романе с Фриске

Участник российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев на записи программы "Секрет на миллион" признался, что у него был роман с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андреев: Очень мало случаев, когда муж певец, а жена актриса или певица
Андреев: Очень мало случаев, когда муж – певец, а жена – актриса или певица
Фото: kirillandreev71 / Instagram

Участник российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев признался, что у него были романтические отношения с певицей Жанной Фриске. Об этом говорится в анонсе программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.

"Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: "Кирилл, так хочу семью", – сказал певец.

Он отметил, что трудно жить с человеком, который, как и он, принадлежит не себе, а сцене.

"Очень мало случаев, когда муж – певец, а жена – актриса или певица», – заявил Андреев.

Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Она жила в фактическом браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым. 7 апреля 2013 года родила сына Платона.

Теги: Жанна Фриске, Иванушки International, Кирилл Андреев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS