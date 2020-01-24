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24 января, 2020
 
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"Жанночкин рай". Сестра Фриске показала ее квартиру

Бизнесвумен Наталья Фриске, сестра умершей российской певицы, показала коллекцию духов, обуви и одежды в квартире исполнительницы.

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Наталья Фриске: Мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем увлажнитель воздуха...
Наталья Фриске: Мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем увлажнитель воздуха... 
Фото: friske_natalia / Instagram

Бизнесвумен Наталья Фриске, сестра умершей российской певицы, показала в Stories Instagram квартиру исполнительницы.

"Мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем увлажнитель воздуха... Вот ее комната. Она у нее была прям девичьей-девичьей. Розовая. Жанночка любила вазы. Видите, у нее тут лаванда стоит. Засохшая..." – рассказала Наталья Фриске.

По ее словам, все вещи в квартире находятся на тех же местах, как было при жизни Жанны Фриске: в вазе стоит засохшая лаванда, в гардеробной – обувь и одежда певицы, в спальне – коллекция духов.

"У Жанночки очень много всегда сумок было, она очень любила. Маленькие, большие... Мама уже, правда, переложила здесь все, рассортировала. Это Жанночкин рай. Она прямо очень любила обувь, пальтишки, ремешки", – рассказала Наталья Фриске.

Видео разместили на YouTube-канале "Вокруг ТВ".

ВИДЕО
Видео: ВОКРУГ ТВ / YouTube

Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга.

Теги: Жанна Фриске, Наталья Фриске
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