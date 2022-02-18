"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья

Чехова: Я заметила, что люди чаще думают о своем внешнем виде, чем о внутреннем мире! Фото: achekhova / Instagram

Чехова позировала без одежды и белья, прикрывшись букетом белых роз.

Она заявила, что разыгрывает среди своих подписчиков путевку в санаторий в Сочи (РФ).

"Я заметила, что люди чаще думают о своем внешнем виде, чем о внутреннем мире!" – заявила она.

Чехова добавила, что сама на протяжении 16 лет страдала паническими атаками, поскольку на первом месте для нее была карьера.

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"Анфиса, букет убери, пожалуйста", – попросила подписчица artt1880.

"Анфиса, вас взломали?" – спросила sun_side.