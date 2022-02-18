"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком

Кидман: Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в месте смирения – потому что ты либо находишься в нем, либо движешься туда Фото: nicolekidman / Instagram

Кидман предстала в черном топе и ультракороткой юбке с низкой линией талии. Актриса засветила голый пупок. Образ она дополнила гольфами.

28-й номер издания Vanity Fair посвящен грядущей церемонии вручения премии "Оскар" и представляет Кидман как номинантку. Она исполнила главную роль в сериале "Быть Рикардо".

По словам актрисы, она подходит к каждой роли так, будто только что окончила театральный класс.

"Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в этом месте смирения – потому что ты либо находишься в нем, либо движешься туда", – сказала Кидман.

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"Она выдающаяся актриса, номинированная на "Оскар". Почему она одета как школьница? Не круто", – заявила подписчица misse2830.

"Николь Кидман невероятна, но этот стиль ужасен. Я в шоке, что она согласилась на это", – признался nick_a_beck.