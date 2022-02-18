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18 февраля, 2022
 
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"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком

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Кидман: Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в месте смирения потому что ты либо находишься в нем, либо движешься туда
Кидман: Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в месте смирения – потому что ты либо находишься в нем, либо движешься туда
Фото: nicolekidman / Instagram

На странице американского издания Vanity Fair в Instagram опубликовали фото обложки с 54-летней голливудской актрисой Николь Кидман и ее бэкстейдж-видео в том же образе.

Кидман предстала в черном топе и ультракороткой юбке с низкой линией талии. Актриса засветила голый пупок. Образ она дополнила гольфами.

28-й номер издания Vanity Fair посвящен грядущей церемонии вручения премии "Оскар" и представляет Кидман как номинантку. Она исполнила главную роль в сериале "Быть Рикардо".

По словам актрисы, она подходит к каждой роли так, будто только что окончила театральный класс.

"Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в этом месте смирения – потому что ты либо находишься в нем, либо движешься туда", – сказала Кидман.

"Она выдающаяся актриса, номинированная на "Оскар". Почему она одета как школьница? Не круто", – заявила подписчица misse2830.

"Николь Кидман невероятна, но этот стиль ужасен. Я в шоке, что она согласилась на это", – признался nick_a_beck.

Контекст:

Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу (Гавайи, США).

Актриса получила премию "Оскар" за биографическую драму "Часы" (2002), став первой австралийской актрисой, награжденной в номинации "лучшая женская роль". Среди самых известных фильмов с ее участием – "Бэтмен навсегда", "С широко закрытыми глазами" , "Мулен Руж!", "Догвилль", "Холодная гора" и "Кроличья нора".

Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). Младшую дочь актрисе родила суррогатная мать. От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

В 2022 году премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь. Трансляцию церемонии будет вести американский канал ABC.

Теги: Оскар, Голливуд, сериал, Николь Кидман, актриса, грудь, бэкстейдж
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