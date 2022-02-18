"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини

Никитюк позировала в ультракоротком голубом платье и черных босоножках на каблуках.

"Таиланд 2022. Ну а теперь к работке!" – написала она.

"Леся Кардашян", – прокомментировала подписчица n.a.t.a.l.i.p.

"О, Леся! Теряю голову и постоянно хочу видеть тебя голой..." – написал kostia0877.

"Лесюне нужно раздеться полностью", – заявил sibilev12.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

8 февраля Никитюк сообщила, что отдыхает в Пхукете (Таиланд).