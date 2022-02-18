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18 февраля, 2022
 
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"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья

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Бадоева заговорила о женской солидарности
Бадоева заговорила о женской солидарности
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram 17 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена в желтом платье, отороченном страусиными перьями.

Она снялась идущей по улице. Подол платья подняло ветром, при этом телеведущая засветила ноги и бедра.

Бадоева поинтересовалась мнением подписчиков о фильмах, вышедших на стриминговой платформе Netflix – "Аферист из Тиндера" и "Изобретая Анну". Бадоева призналась, что сама пока их не смотрела.

"Советуете или не стоит тратить время? Хочу прочитать ваши отзывы!" – написала она.

Также Бадоева отметила, что слышала в обсуждении фильма "Аферист из Тиндера" мнение, что женщины, которые по сюжету стали жертвой мошенника, сами виноваты в этом. Вы что об этом думаете? Почему героинь топят в основном женщины, хотя вроде бы должна быть некая женская солидарность?" – спросила она.

"Ох! Жанна! Ошеломительное платье. Огонь", – отметила подписчица nataliashir9.

"Е-мое!" – отреагировала inga_iia. 

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

Теги: платье, телеведущая, женщины, Жанна Бадоева, Орел и решка, ноги, Жизнь других
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