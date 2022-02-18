"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья

Она снялась идущей по улице. Подол платья подняло ветром, при этом телеведущая засветила ноги и бедра.

Бадоева поинтересовалась мнением подписчиков о фильмах, вышедших на стриминговой платформе Netflix – "Аферист из Тиндера" и "Изобретая Анну". Бадоева призналась, что сама пока их не смотрела.

"Советуете или не стоит тратить время? Хочу прочитать ваши отзывы!" – написала она.

Также Бадоева отметила, что слышала в обсуждении фильма "Аферист из Тиндера" мнение, что женщины, которые по сюжету стали жертвой мошенника, сами виноваты в этом. Вы что об этом думаете? Почему героинь топят в основном женщины, хотя вроде бы должна быть некая женская солидарность?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Ох! Жанна! Ошеломительное платье. Огонь", – отметила подписчица nataliashir9.

"Е-мое!" – отреагировала inga_iia.