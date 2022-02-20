"Это перебор. Скучаем по нежной и женственной Тине". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом

Певица выбрала модель платья с декольтированным лифом с вырезом по центру груди, и с прозрачными вставками на торсе и ногах.

Снимки были сделаны на церемонии вручения премии "Украинская песня года".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Я, конечно, понимаю, дизайнеры и все такое... Но это перебор. Скучаем по нежной и женственной Тине", – призналась подписчица zengabin.