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21 марта, 2023
 
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Ани Лорак в реестре предателей стала самой разыскиваемой артисткой. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов

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Лорак замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину
Лорак замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину
Фото: zharafest / Instagram

Движение "Чесно" 21 марта опубликовало на своем сайте рейтинг самых разыскиваемых в реестре предателей украинских спортсменов, артистов и деятелей культуры. Информация также продублирована в Telegram проекта.

Рейтинг поисковых запросов возглавил украинский боксер Василий Ломаченко

"Ломаченко неоднократно призывал к возобновлению дружеских отношений с Россией. Страница Ломаченко в Instagram недоступна в Украине и в некоторых странах Европы, но доступна в России", – отмечается в публикации. 

На втором месте оказался украинский футболист Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом главного тренера российского ФК "Зенит".

"Тимощук называет войну "специальной операцией" и утверждает, что не видит разницы между украинским и русским народами. В начале 2023 года Тимощук пытался оспорить решение УАФ о пожизненном отстранении его от украинского футбола, но апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу", – напоминает движение "Чесно".

Третье место в рейтинге занимает украинская певица Ани Лорак, которая замалчивает российскую агрессию против Украины и находится в санкционном списке

"Лорак не прерывала свои связи с российским шоу-бизнесом, даже планировала выступления в аннексированном Крыму", – говорится в публикации. 

Движение "Чесно" также назвало имена тех, кто вошел в пятерку этого рейтинга. 

На четвертом месте оказалась бывший руководитель одного из театров в Херсонской области Татьяна Калиновская, которая занималась распространением российской пропаганды и непосредственно сотрудничала с оккупантами. В марте 2022 года она заняла должность первого заместителя главы Скадовской районной администрации в оккупационных органах власти. В августе 2022 года Калиновский было объявлено подозрение в колаборационной деятельности.

Замыкает рейтинг украинский музыкант Илья Сметанин. В публикации сообщается, что он наводил российские ракеты на инфраструктурные объекты на Волыни.

Контекст:

Реестр предателей был создан активистами движения "Чесно" год назад. За это время его посетили около 2 млн человек. Активисты движения отмечают, что продолжают искать коллаборантов и призывают украинцев приобщаться к наполнению реестра. Для этого необходимо отправить информацию о коллаборантах или тех, кто поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, на почту info@chesno.org.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: оккупация, Анатолий Тимощук, Ани Лорак, Василий Ломаченко, Волынь, война России против Украины, подозрение, инфраструктура, боксер
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