Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
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"Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео

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Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины
Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец Wellboy 23 декабря на своем канале в YouTube презентовал новую версию своей дебютной песни "Гуси", которую спел на польском языке.

"Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины. Надеюсь, Gęsi поднимут вам настроение", – написал артист в Instagram в день премьеры трека.

"Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Это супер. Пусть братья-поляки тоже покайфуют. Это супер",  отреагировали подписчики.

"

ВИДЕО
Видео: Wellboy / YouTube
Контекст:

Песня "Гуси" на украинском языке стала дебютной композицией Wellboy.

На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.

16 декабря артист презентовал свой первый альбом "8 марабу". Альбом спродюсировал Евгений Триплов, саундпродюсером стал Сергей Ранов.

"Мы презентуем современное украинское музло без шароварщины или еще какой-нибудь ерунды. Много чего есть сказать, но вы лучше послушайте",  написал Триплов в Instagram.

Теги: видео, певец, Wellboy
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