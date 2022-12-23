  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео

"Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины. Надеюсь, Gęsi поднимут вам настроение", – написал артист в Instagram в день премьеры трека.
"Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Это супер. Пусть братья-поляки тоже покайфуют. Это супер", – отреагировали подписчики.
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Песня "Гуси" на украинском языке стала дебютной композицией Wellboy.
На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш. 17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.
16 декабря артист презентовал свой первый альбом "8 марабу". Альбом спродюсировал Евгений Триплов, саундпродюсером стал Сергей Ранов.
"Мы презентуем современное украинское музло без шароварщины или еще какой-нибудь ерунды. Много чего есть сказать, но вы лучше послушайте", – написал Триплов в Instagram.