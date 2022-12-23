  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео

Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины Фото: a.wellboy / Instagram

"Просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины. Надеюсь, Gęsi поднимут вам настроение", – написал артист в Instagram в день премьеры трека.

"Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Это супер. Пусть братья-поляки тоже покайфуют. Это супер", – отреагировали подписчики.

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