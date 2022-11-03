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03 ноября, 2022
 
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"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше

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Wellboy о Бардаше: Не хочется даже вспоминать этого человека
Wellboy о Бардаше: Не хочется даже вспоминать этого человека
Фото: Wellboy / Facebook

Украинский певец Wellboy 3 ноября в эфире канала TET рассказал, что его экс-продюсер Юрий Бардаш, который сбежал в РФ и поддерживает президента России Владимира Путина, звонил ему после того, как он отказался с ним сотрудничать.

"Да, он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram. Мне не о чем [с ним] говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека", – сказал Wellboy.

Ранее певец отказывался комментировать позицию экс-продюсера. 

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". На тот момент его продюсером был Бардаш.

17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество. Сейчас песня "Гуси" удалена со всех музыкальных площадок.

Теги: война России против Украины, Юрий Бардаш, Wellboy
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