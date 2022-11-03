"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше

"Да, он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram. Мне не о чем [с ним] говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека", – сказал Wellboy.

Ранее певец отказывался комментировать позицию экс-продюсера.

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". На тот момент его продюсером был Бардаш.

17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество. Сейчас песня "Гуси" удалена со всех музыкальных площадок.