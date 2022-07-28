"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем

"Мы виделись с Тиной в Мадриде уже после истории с Бардашем. Мы с ней пообщались, она меня поддержала, сказала, что это только начало и все у меня получится. Мы же классно с ней поработали на проекте "Молодая кровь" в свое время, записали общую песню", – рассказал артист.
Он признался, что хочет записать с артисткой совместный клип.
"Хотелось бы мне с ней общий клип, войти с ней в кадр, но пока она не хочет", – признался Wellboy.
25 июня 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
17 июня певец сообщил, что прекратил сотрудничество с Бардашем, не став называть причин. 11 июля, комментируя свое решение и пророссийскую позицию экс-продюсера, артист заявил, что ему больно терять друга.
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.
Бардаш покинул Украину и переехал в Грузию до полномасштабного вторжения РФ. 22 июля он сообщил, что сбежал в Москву.