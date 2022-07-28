"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем

Wellboy: Мы виделись с Тиной после истории с Бардашем. Она меня поддержала Фото: a.wellboy / Instagram

"Мы виделись с Тиной в Мадриде уже после истории с Бардашем. Мы с ней пообщались, она меня поддержала, сказала, что это только начало и все у меня получится. Мы же классно с ней поработали на проекте "Молодая кровь" в свое время, записали общую песню", – рассказал артист.

Он признался, что хочет записать с артисткой совместный клип.

"Хотелось бы мне с ней общий клип, войти с ней в кадр, но пока она не хочет", – признался Wellboy.