Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем

"У меня остался саундпродюсер Женя Триплов – и это для меня самое главное. Моя позиция и позиция моей команды: война – это зло. У Жени дочь родилась во время войны в бомбоубежище. Вот как он должен относиться к войне? Мне с этим человеком по дороге, и сейчас он исполняет обязанности моего продюсера", – рассказал Wellboy
По словам артиста, после прекращения работы с Бардашем он будет выпускать намного больше песен.
25 июня 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
17 июня певец сообщил, что прекратил сотрудничество с Бардашем, не став называть причин. 11 июля, комментируя свое решение и пророссийскую позицию экс-продюсера, артист заявил, что ему больно терять друга.
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.
Бардаш покинул Украину и переехал в Грузию до полномасштабного вторжения РФ. 22 июля он сообщил, что сбежал в Москву.