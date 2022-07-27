Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем

"У меня остался саундпродюсер Женя Триплов – и это для меня самое главное. Моя позиция и позиция моей команды: война – это зло. У Жени дочь родилась во время войны в бомбоубежище. Вот как он должен относиться к войне? Мне с этим человеком по дороге, и сейчас он исполняет обязанности моего продюсера", – рассказал Wellboy

По словам артиста, после прекращения работы с Бардашем он будет выпускать намного больше песен.