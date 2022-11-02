Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ

"Куда улетели твои "Гуси"? Их нет на музыкальных платформах", – спросили у артиста.

"Нет. 30 млн просмотров на YouTube! Это ведь большие деньги. А если бы "Гуси" еще были на всех платформах, я бы здесь уже не сидел, был где-то за границей и отдыхал. "Вишні", кстати, немного меньше зарабатывают, чем "Гуси".

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ после начала войны украинский продюсер Юрий Бардаш.

17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил сотрудничество с Бардашем.