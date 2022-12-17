"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом

"Это восемь совершенно разных песен. Такого микса еще не было ни в одном украиноязычном альбоме. Мы с командой были креативными на максимальном уровне. Символом альбома стал аист. Мне нравится эта птица. Потому что он приносит хорошие новости и малышей, и я верю, что Украина возродится после войны и скоро будет мирное небо", – написал певец.
На композицию "Додому" артист записал клип.
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Альбом спродюсировал Евгений Триплов, саундпродюсером стал Сергей Ранов.
"Мы презентуем современное украинское музло без шароварщины или еще какой-нибудь ерунды. Много чего есть сказать, но вы лучше послушайте", – написал Триплов в Instagram.
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Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш. 17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.