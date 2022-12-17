"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом

"Это восемь совершенно разных песен. Такого микса еще не было ни в одном украиноязычном альбоме. Мы с командой были креативными на максимальном уровне. Символом альбома стал аист. Мне нравится эта птица. Потому что он приносит хорошие новости и малышей, и я верю, что Украина возродится после войны и скоро будет мирное небо", – написал певец.

На композицию "Додому" артист записал клип.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Вельбой (@a.wellboy)

Альбом спродюсировал Евгений Триплов, саундпродюсером стал Сергей Ранов.

"Мы презентуем современное украинское музло без шароварщины или еще какой-нибудь ерунды. Много чего есть сказать, но вы лучше послушайте", – написал Триплов в Instagram.