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17 декабря, 2022
 
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"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Wellboy: Мы с командой были креативными на максимальном уровне
Wellboy: Мы с командой были креативными на максимальном уровне
Фото: triplov / Instagram

Украинский певец Wellboy 16 декабря выпустил свой первый альбом "8 марабу", в который вошли восемь треков. Альбом артиста доступен на всех музыкальных платформах, в том числе и в YouTube.

то восемь совершенно разных песен. Такого микса еще не было ни в одном украиноязычном альбоме. Мы с командой были креативными на максимальном уровне. Символом альбома стал аист. Мне нравится эта птица. Потому что он приносит хорошие новости и малышей, и я верю, что Украина возродится после войны и скоро будет мирное небо",  написал певец.

На композицию "Додому" артист записал клип.

Альбом спродюсировал Евгений Триплов, саундпродюсером стал Сергей Ранов.

"Мы презентуем современное украинское музло без шароварщины или еще какой-нибудь ерунды. Много чего есть сказать, но вы лучше послушайте",  написал Триплов в Instagram.

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси"Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy

На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.

Теги: музыка, певец, Юрий Бардаш, Wellboy
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