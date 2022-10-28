Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя

"Честно пытался выдавить что-то по поводу речи ВВХ. Не выдавил. Все понятно и неинтересно, – написал Арестович. – Они там все давно уже мертвые. Мертвые, которые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя".

Контекст:

Путин 27 октября во время выступления в клубе "Валдай" сделал ряд антизападных заявлений. В частности, он сказал, что это Запад, а не Россия, виноват в "разжигании войны на Украине", что это Запад, а не Россия, "отрицает суверенитет стран и народов".

Он также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником. Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".

Во время доклада Путин, рассказывая об отношениях России с западными странами, заявил, что они пытались их "высрать". Прочитав эту фразу с листка, он не стал исправляться. В сети заявили, что "высрать отношения с ведущими странами Запада – это, пожалуй, все, что сделала Россия за последние 30 лет".

После появления Путина на публике 27 октября в сети также обратили внимание на его потемневшие руки, подчеркнув, что так же выглядели руки королевы Великобритании Елизаветы II за два дня до ее смерти.