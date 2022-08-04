Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото

Арестович: Друзья, спасибо всем огромное, все ради вас Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Когда ты понял, что на личные поздравления будешь отвечать не две-три недели, а чуть дольше. Друзья, спасибо всем огромное, все ради вас. Физически ответить всем не могу, но до 2035 года планирую справиться. А там и новый день рождения", – написал он.

Пост Арестович сопроводил собственным изображением в образе героя сериала "Горец" Дункана Маклауда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)