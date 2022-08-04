Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото

"Когда ты понял, что на личные поздравления будешь отвечать не две-три недели, а чуть дольше. Друзья, спасибо всем огромное, все ради вас. Физически ответить всем не могу, но до 2035 года планирую справиться. А там и новый день рождения", – написал он.
Пост Арестович сопроводил собственным изображением в образе героя сериала "Горец" Дункана Маклауда.
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3 августа Арестовичу исполнилось 47 лет. Он родился в 1975 году в Грузинской ССР.
В декабре 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – сына и дочь. Также у него есть старшая дочь от предыдущих отношений.