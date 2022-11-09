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09 ноября, 2022
 
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Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык

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Арестович считает, что его аргумент действует безотказно
Арестович считает, что его аргумент действует безотказно
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович в День украинского языка и письменности, который в Украине отмечают 9 ноября, рассказал, как он объясняет русскоязычным, почему им нужно знать украинский. Об этом он написал у себя в Instagram.

"Когда мне нужно разъяснить русскоязычному человеку, почему ему нужно знать украинский, я говорю: "Это язык Древней Руси, наиболее близкий к тому, на котором говорил Святослав Храбрый и Владимир Великий". Действует безотказно", – написал он.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Украина, украинский язык, Алексей Арестович, Офис президента Украины
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