  Астафьева стала телеведущей

Астафьева будет вести программу вместе с украинским телеведущим Даниэлем Салемом, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.
Новые выпуски передачи с участием Астафьевой будут сниматься после победы Украины над российскими оккупантами.
Ранее Салем работал с бывшей участницей украинско-российской группы "ВИА Гра" Аленой Винницкой. 25 апреля стало известно, что канал прекратил с ней сотрудничество в связи с окончанием срока действия контракта, который был заключен в 2017 году. Известно, что Винницкая намерена сосредоточиться на актерской карьере.