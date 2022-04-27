  Астафьева стала телеведущей

Астафьева будет вести программу вместе с украинским телеведущим Даниэлем Салемом, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

Новые выпуски передачи с участием Астафьевой будут сниматься после победы Украины над российскими оккупантами.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube