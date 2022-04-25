Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"

В публикации отмечается, что причиной прекращения сотрудничества стало окончание срока действия контракта, который был заключен в 2017 году на пять лет.

"Программа и Алена приняли общее решение не продолжать, ведь артистка решила сосредоточиться на новых планах. В частности – актерстве",– говорится в публикации.

Имя новой ведущей пока не называется. После нападения РФ на Украину съемки новых выпусков проекта приостановлены. Ведущим проекта остается Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)