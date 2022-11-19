Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии

После начала войны Бабкин с женой и детьми выехал из Украины Фото: babkin_official / Instagram

По словам артиста, их дети остались в Германии с его матерью.

Бабкин сообщил, что во время благотворительных концертов за границей собрал €200 тыс. Артист отметил, что "отправил эти деньги в Украину".