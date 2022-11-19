Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2022
 
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Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии

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После начала войны Бабкин с женой и детьми выехал из Украины
После начала войны Бабкин с женой и детьми выехал из Украины
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой вернулся в Украину из Германии, куда выехал вместе с семьей после полномасштабного вторжения РФ. О своем возвращении артист сообщил 19 ноября в эфире канала ТЕТ.

По словам артиста, их дети остались в Германии с его матерью.

Бабкин сообщил, что во время благотворительных концертов за границей собрал €200 тыс. Артист отметил, что "отправил эти деньги в Украину".

Контекст:

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.

У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию.

Теги: война России против Украины, Сергей Бабкин
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