Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии

По словам артиста, их дети остались в Германии с его матерью.
Бабкин сообщил, что во время благотворительных концертов за границей собрал €200 тыс. Артист отметил, что "отправил эти деньги в Украину".
Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.
У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию.