Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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Бабкин за день до операции отправился на экскурсию по Вене. Фото

Украинский музыкант Сергей Бабкин прилетел в Вену за несколько дней до операции – украинские медики диагностировали у него редкое заболевание глаз.

Бабкина прооперируют 5 февраля
Бабкина прооперируют 5 февраля
Фото:babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин за день до операции на глазах вместе с женой Снежаной Бабкиной отправился на экскурсию по Вене (Австрия). Совместные фото на фоне венских достопримечательностей на своей странице в Instagram разместила супруга артиста.

"У нас сегодня была экскурсия. Вена – восхитительная, волшебная, величественная, умиротворенная, уютная, опрятная", – поделилась впечатлениями жена Бабкина.

24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии. "Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно!" – заявил он тогда.

Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике. 

Спустя несколько дней выяснилось, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках

1 февраля Бабкин вместе с женой вылетел в Вену. 4 февраля ему предстоит пройти полное обследование, а на следующий день его прооперируют.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

Теги: Австрия, Вена, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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