"Балдеж", "Капец, красота неземная!" Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке

"Поздравляю всех своих родных и близких, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в новом году сбудутся все наши желания, главное – не забыть их загадать. Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас", – написала телеведущая.

Ее пост набрал почти 135 тыс. лайков.

"Балдеж", – восхитилась в комментариях vvanvvvans.

"Пофиг елка, классная юбка", – написала ekaterina_katrus.

"Ну это капец, красота неземная!" – считает tatyanatleujeva.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".