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28 декабря, 2021
 
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Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без

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Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит по утрам без макияжа
Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит по утрам без макияжа
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 28 декабря разместила в Instagram Stories два своих утренних снимка. На них она позирует, лежа в постели в розовой комбинации с глубоким декольте. На первом фото применены специальные программные фильтры, улучшающие изображение, второе фото без фильтров.

"Когда фильтр по утрам спасает", – подписала второй снимок Никитюк.

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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, декольте, постель
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