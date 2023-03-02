Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук

Ингредиенты: бананы – 3 шт., яйца – 3 шт., какао – 50 г, разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Бананы нарезать, добавить яйца, какао и разрыхлитель, все перемешать. Разместить тесто в формы. Поставить в микроволновку на 4–8 минут.

Ингредиенты для приготовления крема: творог – 120 г, сметана – 75 г, сахар – 50 г.

Сформировать лепешки, разрезать пополам и перемазать кремом. Полить шоколадом и украсить ягодами или фруктами.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.