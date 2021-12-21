"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем

Добрынин и Квиткова пока единственная пара за всю историю украинского шоу "Холостяк", которая узаконила отношения после завершения съемок Фото: kvittkova / Instagram

Блогер позирует на фото в черном нижнем белье и черном плаще.

"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?" – подписала она публикацию.

Снимки Квитковой с мужем собрали около 100 тыс. лайков.

"По фото кажется, что БДСМ присутствует в их интимной жизни", – написала iriwka86sv.

"О, разорвали", – отреагировала molochko_maria_.

"Как горячо", – прокомментировал пользователь i.love.pajamas.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)