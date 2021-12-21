"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем

Блогер позирует на фото в черном нижнем белье и черном плаще.
"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?" – подписала она публикацию.
Снимки Квитковой с мужем собрали около 100 тыс. лайков.
"По фото кажется, что БДСМ присутствует в их интимной жизни", – написала iriwka86sv.
"О, разорвали", – отреагировала molochko_maria_.
"Как горячо", – прокомментировал пользователь i.love.pajamas.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.