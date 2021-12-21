Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем

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Добрынин и Квиткова пока единственная пара за всю историю украинского шоу "Холостяк", которая узаконила отношения после завершения съемок
Добрынин и Квиткова пока единственная пара за всю историю украинского шоу "Холостяк", которая узаконила отношения после завершения съемок
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова 20 декабря разместила в Instagram два фото (черно-белое и цветное), на которых она запечатлена вместе со своим мужем – телеведущим Никитой Добрыниным. В кадре он стоит сзади Квитковой и левой рукой обнимает ее за шею.

Блогер позирует на фото в черном нижнем белье и черном плаще.

"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?" – подписала она публикацию.

Снимки Квитковой с мужем собрали около 100 тыс. лайков.

"По фото кажется, что БДСМ присутствует в их интимной жизни", – написала iriwka86sv.

"О, разорвали", – отреагировала molochko_maria_.

"Как горячо", – прокомментировал пользователь i.love.pajamas.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Теги: Холостяк, фотосессия, блогеры, телеведущий, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, блогер, брак, БДСМ, родители
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