"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски

Большинство подписчиков российского композитора Игоря Николаева признались, что им жаль собак, которых тот эксплуатировал для развлечений со своей семьей.

Николаев: Прокатились семейкой на хаски по ледяной дорожке в гостях у друзей! Фото:igor_nikolaev_music / Instagram

60-летний российский композитор ипевец Игорь Николаев показал в Instagram, как они с женой, 38-летней певицей Юлией Проскуряковой и пятилетней дочерью Вероникой катались на санях, которые везли собаки породы хаски.

"Прокатились семейкой на хаски по ледяной дорожке в гостях у друзей!" – написал он. Николаев отметил, что ролик был снят в Подмосковье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Подписчики прокомментировали ролик.

"Бедняжки, еле тянут, родителям надо бежать рядом", – отметила nataliasolodki.

"Бедные собачки", – заявила natali_s_nata.

"Им в кайф бегать", – заверила liazzattobagabyl.

"Бегать-то им, конечно, в кайф, но не вчетвером же везти практически без снега троих сверх меры упитанных людей", – заверила _nata.sha__.

"Собак жалко, им тяжело. Мало в упряжке. Зачем это видео? Понты..." – отметила olga_sidorova_nnd.

"Красиво... Но, многовато для такого количества собачек, уж извините..." – написала lenaasina29.

Игорь Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой в 2020 году. Дочь Вероника родилась у них в 2015 году.

Николаев известен как автор и исполнитель собственных песен. Также его произведения входят в репертуар Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко.