"Беременяшный живот фиг вдуешь". Каминская в купальнике рассказала о беременности

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась новым снимком своего отдыха на Мальдивах.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в Instagram фото, для которого позировала в полосатом цельном купальнике.

"Беременна ли я? Я умею втягивать живот", – написала она.

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"Ой, беременяшный живот фиг вдуешь", – отметила подписчица l_y_u_b_o_volkivska.

"Смотря какой срок", – ответила ей i_am_loving_it_baby.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Тембр голоса – колоратурное контральто. В группе "НеАнгелы" она поет с самого основания – с 2006 года.

Каминская была замужем дважды. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.