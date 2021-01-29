"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала снимок своего отдыха на Мальдивах.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская вечером 28 января поделилась в Instagram фото в красном цельном купальнике.

Она позировала, лежа на краю пирса. Фото сделано на Мальдивах, где отдыхает Каминская.

"Хотела, чтобы было красиво", – написала она.

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"И что? Разве я тебя подвела? Старалась, как могла", – написала в комментариях автор фото, подруга Каминской Елена Каневец.

"Так я тут богиня", – ответила ей Каминская.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Тембр голоса – колоратурное контральто. В группе "НеАнгелы" она поет с самого основания -- в 2006 году.

Каминская была замужем дважды. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года