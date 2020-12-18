Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2020
 
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"Могла бы стать матушкой!". Слава из "НеАнгелов" впервые показала первого мужа, который был до Каминского

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась фотографией из церкви, на которой присутствует ее экс-супруг, с которым она жила до брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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Каминская: Я очень горжусь и впечатлена
Каминская: Я очень горжусь и впечатлена
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram совместным снимком со своим первым мужем.

"Мой бывший муж Евгений обрел новую роль – стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена", – написала она.

Слава не уточнила, какая именно это роль.

"Атмосфера невероятная, история Варвары – не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет", – добавила она.

Также певица поблагодарила отца Георгия за экскурс в историю.

"Замечательный день был", – завершила исполнительница пост.

Подписчики решили, что экс-супруг Каминской – священник.

"А могла бы стать матушкой!!!" – написала katerinazonova.

"Довела мужика под монастырь. Опасная женщина! Эдгар, ты следующий!" – заявила kristinakarpova777.

"Ничего себе поворот", – отметила svetlanavasilkova123.

В первом браке – с Евгением – Слава прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В конце ноября 2020 года пассия Каминского, бизнесвумен Ольга Богатая сообщила, что они расстались.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Теги: церковь, неАнгелы, Эдгар Каминский, Слава Каминская, певица, священник
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