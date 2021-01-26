"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как выглядела в 21 год.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская (Ольга Кузнецова) обнародовала в Instagram отрывок шоу "Остров искушений", в котором принимала участие со своим бывшим бойфрендом Андреем.

"Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. Оля – это мой сценический псевдоним", – написала она.

В ролике говорится, что 23-летний Андрей – личный помощник президента автомобилестроительной компании, а 21-летняя Оля – певица и будущий преподаватель вокала.

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Подписчики прокомментировали пост.

"От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала", – отметила lady__marina_.

"Одно лицо. Просто стала красивее и ухоженнее", – ответила brandshop.whynot.

"Да уж.... Глядя, как вы выглядели в 21 год, страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!" – написала kievc_ity.

"Если страшно, то не представляйте", – ответила Слава.

Слава Каминская была замужем дважды. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.