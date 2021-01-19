Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк отреагировала на новое фото солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская примерила свадебный наряд. Фото, на котором она запечатлена в белом платье с венком на голове на фоне заснеженной улицы, артистка разместила 19 января в Instagram.

Каминская также поделилась роликом, на котором был запечатлен процесс подготовки к съемке.

"А замуж невтерпеж. На улице -15 °С, я больная, но красивая", – подписала она публикацию.

"Наши договоренности помнишь? Я иду тамадой!" – прокомментировала фото Каминской в белом платье супруга украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк.

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Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.