Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская примерила свадебный наряд. Фото, на котором она запечатлена в белом платье с венком на голове на фоне заснеженной улицы, артистка разместила 19 января в Instagram.
Каминская также поделилась роликом, на котором был запечатлен процесс подготовки к съемке.
"А замуж невтерпеж. На улице -15 °С, я больная, но красивая", – подписала она публикацию.
"Наши договоренности помнишь? Я иду тамадой!" – прокомментировала фото Каминской в белом платье супруга украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк.
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Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".
Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.
Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.