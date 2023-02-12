Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети

Певец выбрал для фотосессии на красной дорожке черный скульптурный комбинезон, объемные элементы которого затрудняли его передвижение. Свой образ он дополнил черными массивными ботинками на каблуках.
"Сэм Смит как те штуки возле магазинов с техникой", – написали вTwitter.
сем сміт як ті штуки біля магазинів з технікою pic.twitter.com/OqwEHdqsfY— джуді у лавер ері * (@letterstoeilis) February 11, 2023
"Сэм Смит, наконец, воплотил в реальность миниатюру [шотландского комика] Билли Коннолли "Штаны при недержании". Я ждал этого 38 лет", – прокомментировали образ артиста зрители.
Sam Smith has finally made Billy Connolly's Incontinence Pants sketch a reality.— The Sting (@TSting18) February 11, 2023
I've waited 38 years for this to happen. pic.twitter.com/yZz4ixR0t7
Некоторые зрители призвали не относится всерьез к образу артиста, заявив, что это следует воспринимать как шутку.
But remember: if you’re critical of this desperation, you’re a bigot. Sam Smith is a joke. pic.twitter.com/mLxtu5ukSk— Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) February 11, 2023
Кто-то сравнил его образ с Бэтменом.
Sam Smith will be the new Batman. * pic.twitter.com/pHrjQIZj0L— Juanita Broaddrick (@atensnut) February 11, 2023
Пользователи сети обратили внимание также на то, что наряд британского артиста поход на образ британского певца Дэвида Боуи.
Everyone losing their shit over #SamSmith outfit probably worships Bowie but hey bigots will be bigots pic.twitter.com/qlb0Zb4zKT— VEGANnecupcake (@annecupcake) February 12, 2023
Автором наряда является индийский дизайнер Harri (настоящее имя – Харикришнан Кижатил Сурендран Пиллаи). На сайте The national news отмечается, что Harri стал известным в 2020 году после того, как представил свою выпускную коллекцию в Лондонского колледже моды, одним из центральных образов которой стали надувные латексные брюки.
Он запустил как только в июне того же года Летом 2020 года, получив степень магистра искусств в области мужской одежды, он запустил свой одноименный лейбл и начал работать между Лондоном и Нью-Дели.
В сентябре 2022 года Harri дебютировал на Лондонской неделе моды.