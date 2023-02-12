Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети

Певец выбрал для фотосессии на красной дорожке черный скульптурный комбинезон, объемные элементы которого затрудняли его передвижение. Свой образ он дополнил черными массивными ботинками на каблуках.

"Сэм Смит как те штуки возле магазинов с техникой", – написали вTwitter.

сем сміт як ті штуки біля магазинів з технікою pic.twitter.com/OqwEHdqsfY — джуді у лавер ері * (@letterstoeilis) February 11, 2023

"Сэм Смит, наконец, воплотил в реальность миниатюру [шотландского комика] Билли Коннолли "Штаны при недержании". Я ждал этого 38 лет", – прокомментировали образ артиста зрители.

Sam Smith has finally made Billy Connolly's Incontinence Pants sketch a reality.

I've waited 38 years for this to happen. pic.twitter.com/yZz4ixR0t7 — The Sting (@TSting18) February 11, 2023

Некоторые зрители призвали не относится всерьез к образу артиста, заявив, что это следует воспринимать как шутку.

But remember: if you’re critical of this desperation, you’re a bigot. Sam Smith is a joke. pic.twitter.com/mLxtu5ukSk — Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) February 11, 2023

Кто-то сравнил его образ с Бэтменом.

Sam Smith will be the new Batman. * pic.twitter.com/pHrjQIZj0L — Juanita Broaddrick (@atensnut) February 11, 2023

Пользователи сети обратили внимание также на то, что наряд британского артиста поход на образ британского певца Дэвида Боуи.

Everyone losing their shit over #SamSmith outfit probably worships Bowie but hey bigots will be bigots pic.twitter.com/qlb0Zb4zKT — VEGANnecupcake (@annecupcake) February 12, 2023