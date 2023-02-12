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12 февраля, 2023
 
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Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети

Сэм Смит вышел на красную дорожку премии в черном скульптурном комбинезоне
Сэм Смит вышел на красную дорожку премии в черном скульптурном комбинезоне 
Фото: ЕРА

Наряд британского певца Сэма Смита, в котором он появился в ночь на 12 февраля на церемонии награждения премии Brit Awards 2023 в Лондоне, стал поводом для шуток и мемов в сети. Интернет-издания "ГОРДОН" собрало самые яркие реакции.

Певец выбрал для фотосессии на красной дорожке черный скульптурный комбинезон, объемные элементы которого затрудняли его передвижение. Свой образ он дополнил черными массивными ботинками на каблуках.

"Сэм Смит как те штуки возле магазинов с техникой", – написали вTwitter.

"Сэм Смит, наконец, воплотил в реальность миниатюру [шотландского комика] Билли Коннолли "Штаны при недержании". Я ждал этого 38 лет", – прокомментировали образ артиста зрители.

Некоторые зрители призвали не относится всерьез к образу артиста, заявив, что это следует воспринимать как шутку.

Кто-то сравнил его образ с Бэтменом.

Пользователи сети обратили внимание также на то, что наряд британского артиста поход на образ британского певца Дэвида Боуи.

Контекст:

Автором наряда является индийский дизайнер Harri (настоящее имя – Харикришнан Кижатил Сурендран Пиллаи). На сайте The national news отмечается, что Harri стал известным в 2020 году после того, как представил свою выпускную коллекцию в Лондонского колледже моды, одним из центральных образов которой стали надувные латексные брюки.

Он запустил как только в июне того же года Летом 2020 года, получив степень магистра искусств в области мужской одежды, он запустил свой одноименный лейбл и начал работать между Лондоном и Нью-Дели.

В сентябре 2022 года Harri дебютировал на Лондонской неделе моды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мем, мода и красота, церемония, Сэм Смит, Brit Awards 2023
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