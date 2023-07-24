  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео

Танчинец: Готовьте свои сердца. Эта песня – попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Facebook

Часть клипа была снята на том же пляже в Португалии, где снимался клип на хит группы "Зорі запалали".

По словам режиссера видеоработы Влада Разиховского, "Зорі запалали" – песня о настоящей любви длиной в жизнь, а "Дим" открывает другую, но смежную сторону человеческих переживаний".

"Готовьте свои сердца. Эта песня – попытка передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом", – прокомментировал новый трек фронтмен группы Сергей Танчинец.

24 июля на странице коллектива в Facebook отмечается, что видеоработа спустя три дня после премьеры занимает третье место во вкладке "Популярное".

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