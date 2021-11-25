"Бежишь в сортир сразу. Клево так". Похудевшая на 30 кг Суханкина призналась, что ей за 300 тыс. руб. ушили желудок

Суханкина до похудения весила около 100 кг, а сейчас – 70 кг Фото: margarita.sukhankina / Instagram

По словам артистки, до похудения она весила около 100 кг, а сейчас удерживает вес на отметке в 70 кг.

"Я сделала операцию – шунтирование желудка. Там подшивают часть желудка, в которой усваиваются жиры. Честно скажу, я прошла все диеты. Я склонна к полноте, всю жизнь пытаюсь держать себя в руках. Помогало до 40 лет", – рассказала она.

По словам артистки, операция длилась около часа и обошлась ей в 300 тыс. руб. (около 108 тыс. грн).

"Я ем все, что хочу. Жиры не усваиваются. Теперь я пожизненно пью горстями витамины по утрам", – рассказала она.

Певица призналась, что после каждого приема пищи вынуждена "бегать в сортир".

"Ты бежишь в сортир сразу. Клево так. Сидим после концерта на банкете – я могу есть мясо, рыба, креветки. Наешься – бежишь в туалете, освобождаешься тут же. Вообще потрясающая вещь", – рассказала она.