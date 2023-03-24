Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото

После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером Фото: ЕРА

Авторы публикации отмечают, что этот "гениальный одноминутный бьюти-лайфхак" Бекхэм использует годами, а в 2022 году выпустила собственную осветляющую подводку для глаз.

По мнению редакции, белая подводка для глаз является "очень тонким дополнением к макияжу", но эффект от нее впечатляет. При этом она подходит к любому тону кожи и цвету глаз.

Чтобы добиться такого же эффекта, как у Бекхэм, необходимо провести линию по нижнему веку от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких снимков Виктории Бекхэм, на которых ее глаза подчеркнуты именно таким способом.

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