Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото

Авторы публикации отмечают, что этот "гениальный одноминутный бьюти-лайфхак" Бекхэм использует годами, а в 2022 году выпустила собственную осветляющую подводку для глаз.
По мнению редакции, белая подводка для глаз является "очень тонким дополнением к макияжу", но эффект от нее впечатляет. При этом она подходит к любому тону кожи и цвету глаз.
Чтобы добиться такого же эффекта, как у Бекхэм, необходимо провести линию по нижнему веку от внутреннего уголка глаза к внешнему.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких снимков Виктории Бекхэм, на которых ее глаза подчеркнуты именно таким способом.
Виктория Бекхэм (девичья фамилия – Адамс) стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером.