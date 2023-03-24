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24 марта, 2023
 
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Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони

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Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину
Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину
Фото: ЕРА

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких образов 46-летнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая заняла этот пост шесть месяцев назад и последовательно поддерживает Украину, выступая против российской агрессии.

Мелони для деловых встреч и официальных мероприятий предпочитает платьям и юбкам черные брюки, дополняя их белым гольфом, как это было во время визита в Киев, или же черным пончо, как во время встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Риме. 

Премьер-министр Италии не избегает появляться на публике в одном и том же наряде, как это было с красным жакетом ассиметричного кроя с широким поясом. Сперва политик появилась в этом наряде на пресс-конференции в Риме, а позже в нем же приехала на заседание Европейского совета в Брюсселе (Бельгия). 

В свободное от работы время Мелони можно увидеть в вечернем платье и с ярким макияжем. В таком образе она появилась на открытии сезона оперного театра Ла Скала.

Волосы политика были уложены в ракушку на затылке, в то время как во время деловых встреч она предпочитает распущенные прямые волосы. 

Контекст:

В конце октября в Италии по итогам выборов, прошедших 25 сентября 2022 года, сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Италия, театр, Ла Скала, Урсула фон дер Ляйен, мода и красота, премьер-министр, одежда, стиль, Джорджа Мелони
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