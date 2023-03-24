Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони

Мелони для деловых встреч и официальных мероприятий предпочитает платьям и юбкам черные брюки, дополняя их белым гольфом, как это было во время визита в Киев, или же черным пончо, как во время встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Риме.

Премьер-министр Италии не избегает появляться на публике в одном и том же наряде, как это было с красным жакетом ассиметричного кроя с широким поясом. Сперва политик появилась в этом наряде на пресс-конференции в Риме, а позже в нем же приехала на заседание Европейского совета в Брюсселе (Бельгия).

В свободное от работы время Мелони можно увидеть в вечернем платье и с ярким макияжем. В таком образе она появилась на открытии сезона оперного театра Ла Скала.

Волосы политика были уложены в ракушку на затылке, в то время как во время деловых встреч она предпочитает распущенные прямые волосы.