"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями

Анастасия Волочкова показала свое новое фото и написала: "Буду счастлива танцевать и петь для вас на сцене и на высоте" Фото: volochkova_art / Instagram

"Кажется, сегодня я немного перерепетировала. Но это приятная усталость подготовки к спектаклю. Буду счастлива танцевать и петь для вас на сцене и на высоте", ­– подписала фото Волочкова, анонсировав свое ближайшее выступление.

Ее пост набрал больше 3 тыс. лайков и 200 комментариев. Часть подписчиков удивило поза балерина, особенно выставленные вперед ступни.

"Обязательно надо ноги в камеру?" – возмутилась liudmila9231.

"Блин, думаю, что за обрубки?!.. Фух, Настя, напугали... ", – написала ludm.ila5399.

"И я испугалась култышек, ужас", – призналась iradiva321.

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